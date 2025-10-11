Кризис во Франции: на какой шаг вынужден был пойти Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром. Это произошло через четыре дня после того, как он подал в отставку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что реакция на назначение Лекорню со стороны крайне правых и крайне левых была резкой, и это свидетельствует о том, что его второй срок будет не легче, чем первый, на котором он поработал всего 27 дней.

"Правительство Лекорню II, назначенное Эммануэлем Макроном, который находится в изоляции и оторван от реальности в Елисейском дворце больше, чем когда-либо, — это плохая шутка, демократический позор и унижение для французского народа", — заявил президент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

Между тем самая неотложная задача Лекорню – подать бюджет в парламент до вечера понедельника.

"Я принимаю — из долга — миссию, доверенную мне президентом Республики, сделать все возможное, чтобы обеспечить Францию бюджетом до конца года и решить повседневные жизненные вопросы наших сограждан. Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французский народ, и этой нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам", — написал он в сети X.

Лекорню добавил, что тот, кто присоединится к его команде, должен оставить где-то далеко свои личные амбиций стать преемником Макрона в 2027 году.

По данным Reuters, в окружении Макрона рассказали, что Лекорню имеет "карт-бланш", и это сигнализирует о том, что президент дает своему премьер-министру много свободы действий для переговоров по кабинету министров и бюджету.

Читайте также на портале "Комментарии" — один из ближайших соратников и союзников президента Франции Эммануэля Макрона призвал главу государства уйти в отставку и назначить новые президентские выборы, чтобы положить конец политическому кризису в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.



