Кризис во Франции: на какой шаг вынужден был пойти Макрон

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром. Это произошло через четыре дня после того, как он подал в отставку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что реакция на назначение Лекорню со стороны крайне правых и крайне левых была резкой, и это свидетельствует о том, что его второй срок будет не легче, чем первый, на котором он поработал всего 27 дней.
Между тем самая неотложная задача Лекорню – подать бюджет в парламент до вечера понедельника.
Лекорню добавил, что тот, кто присоединится к его команде, должен оставить где-то далеко свои личные амбиций стать преемником Макрона в 2027 году.
По данным Reuters, в окружении Макрона рассказали, что Лекорню имеет "карт-бланш", и это сигнализирует о том, что президент дает своему премьер-министру много свободы действий для переговоров по кабинету министров и бюджету.
Читайте также на портале "Комментарии" — один из ближайших соратников и союзников президента Франции Эммануэля Макрона призвал главу государства уйти в отставку и назначить новые президентские выборы, чтобы положить конец политическому кризису в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.