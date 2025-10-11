Криза у Франції: на який крок змушений був піти Макрон

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Франції Еммануель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром. Це сталося за чотири дні після того, як він подав у відставку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".
Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
У матеріалі йдеться, що реакція на призначення Лекорню з боку вкрай правих і вкрай лівих була різкою, і це свідчить про те, що його другий термін буде не легшим, ніж перший, на якому він попрацював лише 27 днів.
Тим часом найнагальніша задача Лекорню – подати бюджет до парламенту до вечора понеділка.
Лекорню додав, що той, хто приєднається до його команди, має залишити десь далеко свої особисті амбіції стати наступником Макрона у 2027 році.
За даними Reuters, в оточенні Макрона розповіли, що Лекорню має "карт-бланш", і це сигналізує про те, що президент дає своєму прем'єр-міністру багато свободи дій для переговорів щодо кабінету міністрів та бюджету.
