Криза у Франції: на який крок змушений був піти Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром. Це сталося за чотири дні після того, як він подав у відставку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що реакція на призначення Лекорню з боку вкрай правих і вкрай лівих була різкою, і це свідчить про те, що його другий термін буде не легшим, ніж перший, на якому він попрацював лише 27 днів.

""Уряд Лекорню II, призначений Еммануелем Макроном, який перебуває в ізоляції та відірваний від реальності в Єлисейському палаці більше, ніж будь-коли, — це поганий жарт, демократична ганьба та приниження для французького народу", – заявив президент партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла.

Тим часом найнагальніша задача Лекорню – подати бюджет до парламенту до вечора понеділка.

"Я приймаю — з обов’язку — місію, довірену мені президентом Республіки, зробити все можливе, щоб забезпечити Францію бюджетом до кінця року та вирішити повсякденні життєві питання наших співгромадян. Ми повинні покласти край цій політичній кризі, яка дратує французький народ, і цій нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам", – написав він в мережі X.

Лекорню додав, що той, хто приєднається до його команди, має залишити десь далеко свої особисті амбіції стати наступником Макрона у 2027 році.

За даними Reuters, в оточенні Макрона розповіли, що Лекорню має "карт-бланш", і це сигналізує про те, що президент дає своєму прем'єр-міністру багато свободи дій для переговорів щодо кабінету міністрів та бюджету.

