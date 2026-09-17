Ле Пен определилась: будет ли продолжена помощь Украине, если она станет президентом Франции

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Париж должен пересмотреть объем финансовой помощи Украине, однако не отказываться от военной поддержки Киева. Об этом сообщает LCI.

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

По словам Ле Пен, состояние государственных финансов Франции вынуждает власти определять приоритетные направления расходов. Политик считает, что в этих условиях страна уже не может продолжать финансировать Украину в прежнем объеме.

"Я готова делать выбор", — заявила Ле Пен, подчеркнув, что сокращение финансовой помощи не означает прекращения поддержки Украины.

Она выступила за продолжение подготовки украинских военнослужащих и поставок вооружений, которые Киев использует для обороны. При этом политик заявила, что Франция, по ее мнению, больше не располагает возможностями для сохранения прежних финансовых вливаний.

В качестве аргумента Ле Пен привела внутренние социальные расходы Франции. Она указала на противоречие между заявлениями об отсутствии средств на индексацию пенсий и возможностью направлять миллиарды евро на европейские обязательства и поддержку Украины.

Отдельно Ле Пен прокомментировала дискуссию о возможной отправке французских истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Украины. Она поддержала решение президента Эммануэля Макрона не идти на такой шаг, поскольку, по ее мнению, присутствие французских самолетов могло бы означать прямое вовлечение страны в войну.

Одновременно политик предложила провести мирную конференцию для поиска пути к завершению войны. Ле Пен заявила о намерении вести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также привлечь к процессу Германию, Польшу и Турцию.

По ее словам, Франция должна играть роль посредника и создавать условия для переговоров. Ле Пен сравнила предполагаемый дипломатический подход с исторической ролью Франции в урегулировании войны во Вьетнаме.

Таким образом, ее позиция предполагает сокращение именно финансовой составляющей поддержки Украины при сохранении отдельных направлений военной помощи и одновременном продвижении переговорного формата.

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