Зачем Лукашенко атакует белорусские СМИ — эксперт

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Вечканова Елена
Лукашенко зачищает независимые СМИ Беларуси. Фото из открытых источников
Последние несколько дней в Беларуси прошли неспокойно для местных журналистов. От давлений властей и правоохранительных органов пострадала пара независимых изданий, в т.ч. и сайт "Наша Нива". Появляются и другие признаки ужесточения режима Лукашенко. Своим мнением с порталом "Комментарии" эксклюзивно поделился эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич.
Специалист считает, что ужесточения на границе с Украиной носят скорее показушный характер, чем серьезный. А вот атака режима Лукашенко на медиа — вполне реальна.
Эксперт Игорь Тышкевич. Фото из открытых источников
По его словам, на сегодня крупнейшие белорусские порталы перешли в Telegram. И хоть команда Tut.by презентовала новый сайт — Zerkalo.io, которое будет доступно в Беларуси через VPN, обратный дрейф читателей с Telegram на портал будет, мягко говоря, не полный.
Эксперт подчеркивает, что Брестская область, медиа которой сейчас попали под удар, с точки зрения независимой прессы — интересный регион.
Эксперт акцентирует, что белорусская власть не намерена полностью зачищать информационное поле. Но стремится на переходный период, 2-3 недели, дезорганизовать СМИ, чтобы те в течение нескольких месяцев существенно потеряли аудиторию.
Белорусское общество, по словам Игоря Тышкевича, разбилось сейчас на три группы: сторонники существующего режима, его противники, а также очень большое "болото" неопределившихся.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, существует ли риск, что в условиях эскалации военного конфликта Беларусь объединится с Россией против Украины. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какие риски и последствия, по мнению экспертов, для обеих стран несет закрытие белорусско-украинской границы.
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