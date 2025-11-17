Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил министр обороны Германии Борис Писториус.
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. Он сказал, что такие оценки уже есть.
У министра спросили, обладает ли Германия временем на подготовку к войне в странах НАТО. Ведь раньше Писториус говорил, что на усиление оборонного курса нужно время.
Однако, добавил он, что сейчас появились другие оценки, согласно которым это возможно уже с 2028 года. А некоторые военные историки даже считают, что прошлое лето было последним мирным.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ноябре Пентагон заявил, что перебросит пехотную бригаду численностью около 800 человек обратно в Кентукки из Румынии, поскольку американские военные смещают фокус на внутренние приоритеты – защиту границ и Индо-Тихоокеанский регион. Около 1 000 американских военнослужащих останутся в стране в рамках двустороннего оборонного соглашения между Вашингтоном и Бухарестом. Это стало первым тревожным звоночком, что Вашингтон намерен сократить присутствие в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".