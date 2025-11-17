logo

В Германии изменили прогноз: когда Россия может напасть на НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии изменили прогноз: когда Россия может напасть на НАТО

Борис Писториус считает, что РФ может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года

17 ноября 2025, 06:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. Такое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил министр обороны Германии Борис Писториус.

В Германии изменили прогноз: когда Россия может напасть на НАТО

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. Он сказал, что такие оценки уже есть.

У министра спросили, обладает ли Германия временем на подготовку к войне в странах НАТО. Ведь раньше Писториус говорил, что на усиление оборонного курса нужно время. 

"Этот вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и разведывательные службы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну-члена НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года", – ответил Писториус.

Однако, добавил он, что сейчас появились другие оценки, согласно которым это возможно уже с 2028 года. А некоторые военные историки даже считают, что прошлое лето было последним мирным.

"Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный. Независимо от этого, мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить", – сказал Борис Писториус.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ноябре Пентагон заявил, что перебросит пехотную бригаду численностью около 800 человек обратно в Кентукки из Румынии, поскольку американские военные смещают фокус на внутренние приоритеты – защиту границ и Индо-Тихоокеанский регион. Около 1 000 американских военнослужащих останутся в стране в рамках двустороннего оборонного соглашения между Вашингтоном и Бухарестом. Это стало первым тревожным звоночком, что Вашингтон намерен сократить присутствие в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/boris-pistorius-ueber-bedrohung-aus-russland-die-nato-kann-sich-wehren-accg-110781217.html
