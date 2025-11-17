Макрон дав зрозуміти, що миру в Україні найближчим часом не буде: деталі

Усі зусилля та домовленості, які були докладені протягом останніх місяців після закінчення війни в Україні, були готові, щоб підписати мирну угоду. Однак Росія відкинула їх, продемонструвавши, що має намір продовжувати бойові дії. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спільної прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським зробив президент Франції Еммануель Макрон.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Французький лідер розкритикував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України, назвавши їх цинічними.

"Всі зусилля останніх місяців все готове, щоб перейти до перемир'я. Тільки Росія продовжує війну... Атаки РФ з української енергетики та громадянської інфраструктури лише підкреслюють цинізм російської позиції. Вже ніхто не вірить словам Росії, що вона хоче миру", — підкреслив Макрон.

Президент Франції підтвердило, що європейці сьогодні об'єднані навколо ідеї посилити українські Збройні Сили, щоб вони стали сильнішими. У Європі розуміють важливість надання Україні такого озброєння, яке відбивало б бажання нападати на Україну.

"Ми вважаємо, що Україна є важливим ланцюгом у нашій обороні та нашому прагненні до миру. Це наголошує на необхідності працювати зараз і на перспективу. Дрони, перехоплювачі дронів – їхнє виробництво зараз і на три майбутні роки надає транспаретність української армії. І також це використання нових систем оборони, що визначається на 2026-й, щоб розмістити їх на українській території", – заявив Макрон.

