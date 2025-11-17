Макрон дав зрозуміти, що миру в Україні найближчим часом не буде: деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Усі зусилля та домовленості, які були докладені протягом останніх місяців після закінчення війни в Україні, були готові, щоб підписати мирну угоду. Однак Росія відкинула їх, продемонструвавши, що має намір продовжувати бойові дії. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спільної прес-конференції з українським лідером Володимиром Зеленським зробив президент Франції Еммануель Макрон.
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
Французький лідер розкритикував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України, назвавши їх цинічними.
Президент Франції підтвердило, що європейці сьогодні об'єднані навколо ідеї посилити українські Збройні Сили, щоб вони стали сильнішими. У Європі розуміють важливість надання Україні такого озброєння, яке відбивало б бажання нападати на Україну.
Читайте також на порталі "Коментарі" — НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. Таку думку в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung висловив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Глава Міноборони ФРН заявив, що Росія може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. Він сказав, що такі оцінки вже є. У міністра запитали, чи Німеччина має час на підготовку до війни в країнах НАТО. Адже раніше