Макрон дав Україні обіцянку на тлі тертя зі США: що вже готує Європа

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну та розгляне запит Києва на додаткове фінансування. Про це він заявив журналістам на саміті у Брюсселі 16 жовтня, повідомляє France 24.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За словами французького лідера, фінансова допомога Україні обговорюватиметься за участю країн G7, міжнародних партнерів та самого Євросоюзу. "Ми дійсно розглянемо питання фінансування", — підкреслив Макрон, не уточнивши остаточну суму можливої підтримки та терміни ухвалення рішення.

Паралельно європейські країни працюють над зміцненням оборонних здібностей України. Макрон наголосив на особливій важливості супутникових знімків та систем раннього попередження, які необхідні Києву для своєчасного виявлення погроз та організації оборони.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність до самооборони за допомогою супутникових знімків та систем раннього попередження", — заявив президент Франції.

Акцент на таких технологіях набуває додаткового значення на тлі напруженості у відносинах між Європою та США. Україна, як і раніше, залежить від американських можливостей у сфері розвідки та технологій, що використовуються на полі бою. Тому розширення європейської допомоги може стати спробою зменшити вразливість Києва у разі зміни політики Вашингтона.

При цьому заяви Макрона поки не означають, що новий фінансовий пакет уже затверджений або конкретні обсяги супутникової підтримки узгоджені. Йдеться про намір розглянути додаткові заходи та продовжити координацію з партнерами.

Для України ключовим питанням залишається те, наскільки швидко політичні обіцянки перетворяться на реальні ресурси. Фінансування, розвідувальні дані та системи попередження здатні зміцнити оборону, проте їхня ефективність залежатиме від обсягів допомоги, термінів постачання та узгодженості дій європейських держав.

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