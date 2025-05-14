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Макрон готов повышать ставки: что заявил о расширении "ядерного зонтика"

Есть три условие при которых Париж рассмотрит размещения своего ядерного оружия в других странах

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсуждать с европейскими союзниками размещение в их странах французского ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу TF1.

Макрон готов повышать ставки: что заявил о расширении "ядерного зонтика"

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Президент Франции сообщил, что официальные рамки этих переговоров будут очерчены в течение ближайших недель и месяцев, однако он уже может назвать три главных условия для распространения ядерной защиты на европейских союзников.

Первое условие – Париж не будет платить за безопасность других стран. Второе условие – любое развертывание ядерного оружия не должно истощать ее способность к самообороне. Третье условие – все решения об использовании этого оружия будут приниматься исключительно президентом Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для ЕС не имелось в виду совместное использование ядерного оружия, это было лишь напоминание, что Франция его имеет. Об этом "Суспильному" сообщил представитель МИД Франции Кристоф Лемонд.

"Франция обладает ядерным оружием сдерживания. В то же время понятно, что это оружие призвано защищать жизненно важные интересы французской нации, что также имеет европейское измерение", — сказал он.

В то же время Кристоф Лемонд подчеркнул, что ядерное оружие используется исключительно для сдерживания.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша поддерживает идею доступа к французскому "ядерному зонтику" для защиты от потенциальной российской угрозы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал президент Польши Анджей Дуда.

При этом польский президент призвал добиваться доступа к американскому атомному оружию.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=db5XImMwNDw
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