Макрон хочет иметь свой «Орешник»: президент Франции заявил об угрозе для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторный удар России по Украине ракетой "Орешник" является прямым предупреждением не только Киеву, но и всей Европе.

По его словам, подобные системы способны поражать цели на всем континенте. Об этом Макрон сказал во время обращения к военнослужащим Франции, сообщает Укринформ.

Президент Франции подчеркнул, что запуск такой ракеты со стороны ядерного государства имеет четкий политический и военный подтекст.

"Мы уже второй раз стали свидетелями запуска Россией по Украине ракеты сверхбольшой дальности под названием "Орешник". Этот пуск является очень четким сигналом со стороны государства, обладающего ядерным вооружением. Это послание понятно даже всем тем, кто считает, что Россия — это вопрос, который нас не касается", — подчеркнул Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что все европейские страны фактически находятся в зоне потенциального поражения, а значит, оборонные возможности должны развиваться без промедления.

"Если мы хотим оставаться убедительными, мы, европейцы, и особенно Франция, должны приступить к развитию этих новых видов вооружений, которые в краткосрочной перспективе изменят баланс сил. И вместе с нашими немецкими и британскими партнерами мы должны решительно продвигаться вперед в развитии способностей наносить удары на сверхбольшую глубину, которые усилят нашу убедительность и поддержат наше ядерное сдерживание", — отметил Макрон.

Отдельно он признал, что Франция значительно отстает от Украины в сфере использования беспилотников в войсках.

По словам Макрона, именно война в Украине продемонстрировала очень высокие темпы технологических инноваций, к которым европейские армии оказались недостаточно готовыми.

"Будем откровенны, мы отстаем. Украинцы совершили чрезвычайный инновационный прорыв, потому что партнеры из других стран были быстрее нас. Сегодня на европейской территории уже существует производство, которое лучше и массове, чем наше. Давайте реагировать быстро и решительно", — добавил Макрон.

