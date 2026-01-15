logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон хочет иметь свой «Орешник»: президент Франции заявил об угрозе для Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон хочет иметь свой «Орешник»: президент Франции заявил об угрозе для Европы

Президент Франции подчеркнул, что запуск Россией «Орешника» по Украине имел четкий политический и военный подтекст

15 января 2026, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторный удар России по Украине ракетой "Орешник" является прямым предупреждением не только Киеву, но и всей Европе.

Макрон хочет иметь свой «Орешник»: президент Франции заявил об угрозе для Европы

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По его словам, подобные системы способны поражать цели на всем континенте. Об этом Макрон сказал во время обращения к военнослужащим Франции, сообщает Укринформ.

Президент Франции подчеркнул, что запуск такой ракеты со стороны ядерного государства имеет четкий политический и военный подтекст.

"Мы уже второй раз стали свидетелями запуска Россией по Украине ракеты сверхбольшой дальности под названием "Орешник". Этот пуск является очень четким сигналом со стороны государства, обладающего ядерным вооружением. Это послание понятно даже всем тем, кто считает, что Россия — это вопрос, который нас не касается", — подчеркнул Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что все европейские страны фактически находятся в зоне потенциального поражения, а значит, оборонные возможности должны развиваться без промедления.

"Если мы хотим оставаться убедительными, мы, европейцы, и особенно Франция, должны приступить к развитию этих новых видов вооружений, которые в краткосрочной перспективе изменят баланс сил. И вместе с нашими немецкими и британскими партнерами мы должны решительно продвигаться вперед в развитии способностей наносить удары на сверхбольшую глубину, которые усилят нашу убедительность и поддержат наше ядерное сдерживание", — отметил Макрон.

Отдельно он признал, что Франция значительно отстает от Украины в сфере использования беспилотников в войсках.

По словам Макрона, именно война в Украине продемонстрировала очень высокие темпы технологических инноваций, к которым европейские армии оказались недостаточно готовыми.

"Будем откровенны, мы отстаем. Украинцы совершили чрезвычайный инновационный прорыв, потому что партнеры из других стран были быстрее нас. Сегодня на европейской территории уже существует производство, которое лучше и массове, чем наше. Давайте реагировать быстро и решительно", — добавил Макрон.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты постепенно отвращаются от части своих союзников и освобождаются от международных правил. По словам Макрона, система многосторонних институтов сейчас находится в кризисе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4080712-makron-zapusk-oresnika-po-ukraini-pokazav-so-vsa-evropa-v-zoni-dosaznosti-takih-udariv.html
Теги:

Новости

Все новости