Макрон хоче мати свій «Орєшнік»: президент Франції заявив про загрозу для Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повторний удар Росії по Україні ракетою "Орєшнік" є прямим попередженням не лише Києву, а й усій Європі.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За його словами, подібні системи здатні вражати цілі на всьому континенті. Про це Макрон сказав під час звернення до військовослужбовців Франції, повідомляє Укрінформ.

Президент Франції наголосив, що запуск такої ракети з боку ядерної держави має чіткий політичний і військовий підтекст.

"Ми вже вдруге стали свідками запуску Росією по Україні ракети надвеликої дальності під назвою "Орєшнік". Цей пуск є дуже чітким сигналом з боку держави, яка володіє ядерним озброєнням. Це послання є зрозумілим навіть для всіх тих, хто вважає, що Росія — це питання, яке нас не стосується", — наголосив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що всі європейські країни фактично перебувають у зоні потенційного ураження, а отже, оборонні можливості мають розвиватися без зволікань.

"Якщо ми хочемо залишатися переконливими, ми, європейці, і особливо Франція, маємо взятися за розвиток цих нових видів озброєнь, які у короткостроковій перспективі змінять баланс сил. І разом із нашими німецькими та британськими партнерами ми повинні рішуче просуватися вперед у розвитку спроможностей завдавати ударів на надвелику глибину, які посилять нашу переконливість і підтримають наше ядерне стримування", — зазначив Макрон.

Окремо він визнав, що Франція суттєво відстає від України у сфері використання безпілотників у військах.

За словами Макрона, саме війна в Україні продемонструвала надзвичайно високі темпи технологічних інновацій, до яких європейські армії виявилися недостатньо готовими.

"Будьмо відвертими, ми відстаємо. Українці здійснили надзвичайний інноваційний прорив, бо партнери з інших країн були швидшими за нас. Сьогодні на європейській території вже існує виробництво, яке є кращим і масовішим, ніж наше. Тож реагуймо швидко й рішуче", — додав Макрон.

