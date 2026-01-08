logo_ukra

Головна Новини Світ Франція США відвертаються від союзників: Макрон зробив різку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

США відвертаються від союзників: Макрон зробив різку заяву

Президент Франції вважає, що система багатосторонніх інститутів зараз перебуває у кризі

8 січня 2026, 16:31
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати поступово відвертаються від частини своїх союзників та звільняються від міжнародних правил. 

США відвертаються від союзників: Макрон зробив різку заяву

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Про це він сказав під час щорічного звернення до французьких послів у Єлисейському палаці, повідомляє Le Monde.

За словами Макрона, система багатосторонніх інститутів зараз перебуває у кризі.

"Інститути багатосторонності функціонують дедалі гірше. Ми розвиваємося у світі великих держав із реальною спокусою розділити світ між собою", — заявив французький президент.

При цьому він згадав зростання "неоколоніальної агресивності" у дипломатичних відносинах.

Окрему увагу президент приділив цифровій політиці, заявивши, що Європа має захищати власне регулювання технологічного сектору від зовнішнього тиску, зокрема з боку США.

"Європейські регламенти DSA та DMA — це два регламенти, які необхідно захищати та посилювати", — наголосив Макрон.

За його словами, Єврокомісія працює над створенням так званого "європейського демократичного щита", який має посилити захист демократій від зовнішнього втручання.

Макрон закликав ЄС швидше запроваджувати торговельні преференції та спрощувати єдиний ринок капіталу, щоб Європа була не лише політичним, а й реальним економічним гравцем. 

За його словами, Європа має "дійсно існувати і бути більш реальною" у глобальній конкуренції.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість встановлення контакту з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні. За словами французького лідера, він зараз працює над організацією такої розмови.



Джерело: https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/01/08/emmanuel-macron-deplore-que-les-etats-unis-se-detournent-progressivement-de-certains-allies-et-s-affranchissent-des-regles-internationales_6661006_823448.html
