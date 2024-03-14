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Макрон намерен отправить войска в Украину. Назван город, куда прибудет миссия

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ему придется отправить часть людей в Украину, об этом сообщает французское издание Le Monde

сегодня, 20:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания, Эммануэль Макрон еще 21 февраля заявил, что в связи с напряженной ситуацией в захватнической войне России против Украины Франции все же придется отправить часть военных в Украину.

Макрон намерен отправить войска в Украину. Назван город, куда прибудет миссия

Макрон обещает помощь Украине

Макрон, по информации французских журналистов, заявил, что "в ближайшем году" ему придется отправить часть своих людей в один из городов Украины, а именно: в Одессу.

При этом издание подчеркнуло, что уже 26 февраля президент Макрон ответил на вопросы из приемной на Елисейских полях о возможности введения западных войск в Украину. В этом разговоре президент сказал, что нельзя ничего исключать как само собой разумеющееся.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон действительно намерен направить часть войск в Украине, по крайней мере об этом заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель. По его словам, президент сообщил, что вынужден будет принять такое решение, если войска страны-агрессора России смогут прорваться в Киев или Одессу.

При этом представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла утверждает, что Макрон заявил о том, что в отношении Украины у Франции нет никаких красных линий и ограничений. Также французские политики утверждают, что президент показывал им карты, как россияне могут продвигаться на фронте в сторону Одессы и Киева.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин пригрозил Франции в случае отправки войск в Украину. В целом, по его словам, войска западных стран на войне с РФ приведут к новым геополитическим вызовам. Впрочем, Путин обнадежил себя мыслью о том, что западные военные никак не повлияют на ситуацию на фронте.




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Источник: https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/03/14/guerre-en-ukraine-la-metamorphose-d-emmanuel-macron-colombe-devenue-faucon_6221911_823448.html
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