Макрон назвал, что поможет остановить Путина в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить санкционное давление на Россию, при этом подчеркивая необходимость поиска путей возвращения ее к мирным переговорам. Как передает портал "Комментарии", эта позиция была высказана в интервью, обнародованном американской телекомпанией CBS News в воскресенье.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В частности, Эммануэль Макрон подчеркнул, что Россия является главной дестабилизирующей силой в Европе с ее атаками на Украину и нарушением воздушного пространства Польши и Румынии.

По словам Макрона, эти действия являются частью агрессивной стратегии Кремля, который пытается ослабить НАТО и достичь своих территориальных целей, максимально разрушая украинские территории.

Макрон акцентировал, что международное сообщество должно использовать стратегические механизмы влияния, чтобы заставить Россию прекратить военные действия на территории Украины и возобновить дипломатический диалог. Он также выразил поддержку усилиям США в решении кризиса, упомянув инициативу президента Дональда Трампа по проведению саммита с российским лидером в Анкоридже. По мнению французского президента, такие шаги требуют не только политической смелости, но и личной ответственности.

В то же время Макрон признал, что Москва не демонстрирует реальной заинтересованности в переговорах. Он отметил, что каждая дипломатическая инициатива сопровождалась эскалацией конфликта со стороны российских вооружённых сил — как на Донбассе, так и в других регионах Украины, включая нападения на столицу.

Президент Франции призвал к усилению санкций против России и подчеркнул, что Европа должна усилить политическое, военное и экономическое давление, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров и решить конфликт мирным путем.

