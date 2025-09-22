США решили не участвовать в операции на восточном фланге НАТО: что заявил Макрон

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон не считает неучастие США в последней операции НАТО "Восточный часовой" по укреплению восточного фланга Североатлантического Альянса поводом для беспокойства. Как передает портал "Комментарии", свою позицию французский лидер выразил в интервью "CBS News".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Макрон сказал, что "не беспокоится и не волнуется" из-за того, что США не участвуют в операции "Восточный часовой", начатой после падения российских дронов в Польше.
По словам президента Франции, европейские государства в то же время должны более активно инвестировать в свою обороноспособность.
Отметим, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.
На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.
