Макрон назвав, що допоможе зупинити Путіна в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити тиск на санкцію на Росію, при цьому наголошуючи на необхідності пошуку шляхів повернення її до мирних переговорів. Як передає портал "Коментарі", цю позицію висловили в інтерв'ю, оприлюдненому американською телекомпанією CBS News у неділю.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, Еммануель Макрон наголосив, що Росія є головною дестабілізуючою силою в Європі з її атаками на Україну та порушенням повітряного простору Польщі та Румунії.

За словами Макрона, ці дії є частиною агресивної стратегії Кремля, який намагається послабити НАТО та досягти своїх територіальних цілей максимально руйнуючи українські території.

Макрон наголосив, що міжнародне співтовариство має використовувати стратегічні механізми впливу, щоб змусити Росію припинити військові дії на території України та відновити дипломатичний діалог. Він також висловив підтримку зусиллям США у вирішенні кризи, згадавши ініціативу президента Дональда Трампа щодо проведення саміту з російським лідером в Анкориджі. На думку французького президента, такі кроки вимагають не лише політичної сміливості, а й особистої відповідальності.

Натомість Макрон визнав, що Москва не демонструє реальної зацікавленості в переговорах. Він зазначив, що кожна дипломатична ініціатива супроводжувалася ескалацією конфлікту з боку російських збройних сил – як на Донбасі, так і в інших регіонах України, включаючи напади на столицю.

Президент Франції закликав до посилення санкцій проти Росії і наголосив, що Європа має посилити політичний, військовий та економічний тиск, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів та вирішити конфлікт мирним шляхом.

