Макрон не исключает поставки Украине истребителей – назвал сроки

Президент Франции не стал отрицать, что Украина может получить современные истребители, но при этом заявил, что это точно не произойдет "ближайшие недели", потому как украинская армия нуждается в других видах вооружения, которые оперативнее можно доставить на фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "France24".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Говоря о поставках боевых самолетов Макрон заявил, что "это сегодня не соответствует потребностям". Вместе с тем, отметил президент Франции, нельзя исключать абсолютно ничего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

К "более полезным" и "более быстрым" вооружениям на фронте Эммануэль Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.

Поставки артиллерийских орудий, по словам лидера фрацузов, будут активизированы, что поможет украинским защитникам отражать российское наступление и в дальнейшем начать собственное контрнаступление. По словам Макрона, он будет работать над этим в ближайшие дни.

Читайте также на портале "Комментарии" — ISW: Кремль пытается скрыть масштабные потери техники на войне.

Также издание "Комментарии" сообщало — Белый дом заявил, что Китайская Народная Республика (КНР) управляет глобальным флотом шпионских аэростатов, подобных тому, который был сбит на прошлой неделе после пересечения Соединенных Штатов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна поделились информацией о китайском воздушном шаре-шпионе с десятками других государств. О чем говорит происходящее? Есть ли риск усиления конфронтации между США и КНР? Зачем Китаю так рисковать? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



