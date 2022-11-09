Макрон объявляет о завершении антитеррористической операции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании операции "Бархан", которая была продолжением операции "Сервал" и длилась около десяти лет. В августе последние солдаты Франции покинули африканские страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание France Bleu.



Макрон объявляет о завершении операции "Бархан". Фото: с открытых источников

В 2013 году началась специальная антитеррористическая операция "Сервал" в Мали. Целью французских войск было уничтожение радикальных исламистов, угрожавших мирному населению в африканской стране. С 2014 года военные действия перекинулись на несколько соседних африканских стран, в частности, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Нигер, а сама операция получила название "Бархан".

Президент Франции во время визита в Тулон выступил с общей речью о французской оборонной стратегии и официально объявил о завершении операции "Бархан", сообщает France Bleu.

Это объявление не имеет никаких последствий для французского военного присутствия в регионе, поскольку французские солдаты уже выведены из Мали, а 3000 французских солдат остаются в Нигере, Чаде и Буркина-Фасо. Французские журналисты пишут, что российские частные группировки ПИК "Вагнер" воюют на исламистской стороне.

Во время операции "Бархан" погибли около 600 человек с исламской стороны и более 60 военных с французской стороны – большинство – это малийские солдаты. Среди погибших есть украинец — Дмитрий Мартынюк, который был военным Иностранного легиона Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация отправила во Францию спецгруз весом более 200 тонн.

Также "Комментарии" писали о заявлении Макрона о мирных переговорах между Украиной и Россией. Президент Франции считает, что война должна закончиться за столом мирных переговоров, но при условиях, которые буду диктовать Украина.

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