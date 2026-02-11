Макрон оказался в центре нового скандала: что произошло

Президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается с неожиданным препятствием в реализации амбициозного франко-германского проекта истребителей нового поколения. Центральной фигурой этой ситуации стала Dassault Aviation – семейная компания, с 1950-х годов удерживающая независимую позицию и контролирующая производство боевых самолетов для Франции, пишет Financial Times.

Dassault известна тем, что в 1980-х годах отказалась от участия в трансграничном проекте Eurofighter Typhoon, чтобы остаться лидером в разработке и производстве самолетов. Похожая ситуация повторяется и сейчас: Dassault и ее генеральный директор Эрик Траппьер намерены сохранить контроль над истребительной частью Future Combat Air System (FCAS) стоимостью 100 млрд евро, несмотря на давление партнера Airbus.

Макрон пытался спасти проект от краха из-за ряда переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но путаница снова привлекла внимание к сложным отношениям между Dassault и французским правительством и подняла вопрос: кто действительно принимает ключевые решения в проекте.

Бывший топ-менеджер Airbus Марван Лахуд объяснил, что компромисс сводится к тому, ожидает ли Франция от Dassault покорения или создания лучших систем вооружения. Другой руководитель отрасли отметил: "Министры приходят и уходят, президенты приходят и уходят, а Dassault остается".

Хотя Dassault не может полностью игнорировать государство – армия Франции является главным покупателем Rafale – однако ее независимость ставит под сомнение франко-германскую координацию в проекте FCAS. Кроме того, Макрон планирует подписать контракт с Индией на около 100 Rafale во время визита в страну в середине февраля, но патовая ситуация с Германией может оставить серьезное пятно на его наследии и европейской оборонной стратегии.

