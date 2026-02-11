logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон оказался в центре нового скандала: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон оказался в центре нового скандала: что произошло

Французский президент сталкивается с сопротивлением Dassault в проекте FCAS, ставящем под вопрос франко-германское сотрудничество

11 февраля 2026, 11:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается с неожиданным препятствием в реализации амбициозного франко-германского проекта истребителей нового поколения. Центральной фигурой этой ситуации стала Dassault Aviation – семейная компания, с 1950-х годов удерживающая независимую позицию и контролирующая производство боевых самолетов для Франции, пишет Financial Times.

Макрон оказался в центре нового скандала: что произошло

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Dassault известна тем, что в 1980-х годах отказалась от участия в трансграничном проекте Eurofighter Typhoon, чтобы остаться лидером в разработке и производстве самолетов. Похожая ситуация повторяется и сейчас: Dassault и ее генеральный директор Эрик Траппьер намерены сохранить контроль над истребительной частью Future Combat Air System (FCAS) стоимостью 100 млрд евро, несмотря на давление партнера Airbus.

Макрон пытался спасти проект от краха из-за ряда переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но путаница снова привлекла внимание к сложным отношениям между Dassault и французским правительством и подняла вопрос: кто действительно принимает ключевые решения в проекте.

Бывший топ-менеджер Airbus Марван Лахуд объяснил, что компромисс сводится к тому, ожидает ли Франция от Dassault покорения или создания лучших систем вооружения. Другой руководитель отрасли отметил: "Министры приходят и уходят, президенты приходят и уходят, а Dassault остается".

Хотя Dassault не может полностью игнорировать государство – армия Франции является главным покупателем Rafale – однако ее независимость ставит под сомнение франко-германскую координацию в проекте FCAS. Кроме того, Макрон планирует подписать контракт с Индией на около 100 Rafale во время визита в страну в середине февраля, но патовая ситуация с Германией может оставить серьезное пятно на его наследии и европейской оборонной стратегии.

Читайте на портале "Комментарии" — Макрон призвал ЕС к жесткому ответу Трампа: трансатлантические отношения на грани краха.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости