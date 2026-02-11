Макрон опинився у центрі нового скандалу: що сталося

Президент Франції Еммануель Макрон стикається з несподіваною перешкодою у реалізації амбітного франко-німецького проєкту винищувачів нового покоління. Центральною фігурою цієї ситуації стала Dassault Aviation – сімейна компанія, яка з 1950-х років утримує незалежну позицію та контролює виробництво бойових літаків для Франції, пише Financial Times.

Dassault відома тим, що у 1980-х роках відмовилася від участі у транскордонному проєкті Eurofighter Typhoon, щоб залишитися лідером у розробці та виробництві літаків. Схожа ситуація повторюється і зараз: Dassault та її генеральний директор Ерік Трапп'єр мають намір зберегти контроль над винищувальною частиною Future Combat Air System (FCAS) вартістю 100 млрд євро, незважаючи на тиск партнера Airbus.

Макрон намагався врятувати проєкт від краху через низку переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, але плутанина знову привернула увагу до складних відносин між Dassault та французьким урядом і підняла питання: хто насправді приймає ключові рішення у проєкті.

Колишній топменеджер Airbus Марван Лахуд пояснив, що компроміс зводиться до того, чи очікує Франція від Dassault підкорення, чи створення найкращих систем озброєння. Інший керівник галузі зазначив: "Міністри приходять і йдуть, президенти приходять і йдуть, а Dassault залишається".

Хоча Dassault не може повністю ігнорувати державу – адже армія Франції є головним покупцем Rafale – проте її незалежність ставить під сумнів франко-німецьку координацію у проєкті FCAS. Крім того, Макрон планує підписати контракт з Індією на близько 100 Rafale під час візиту до країни в середині лютого, але патова ситуація з Німеччиною може залишити серйозну пляму на його спадщині та європейській оборонній стратегії.

