Макрон закликав ЄС до жорсткої відповіді Трампу: трансатлантичні відносини на межі краху

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз має зайняти жорсткішу позицію щодо президента США Дональда Трампа, який, за словами французького лідера, наполягає на фактичному "розчленуванні" європейського блоку. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Макрон очікує нового загострення відносин із Вашингтоном на тлі політики ЄС у сфері регулювання цифрових послуг. Французький президент попередив, що ці заходи можуть спровокувати запровадження Сполученими Штатами чергового мита проти Євросоюзу.

"США найближчими місяцями – це точно – атакуватимуть нас через цифрове регулювання", — заявив Макрон.

Він зазначив, що під особливим тиском можуть опинитися Франція та Іспанія, які виступають за заборону використання соціальних мереж дітьми.

Подібні ініціативи зараз розглядають не лише країни ЄС, а й Великобританія, Португалія, Данія, Греція, Норвегія, Польща, Австрія, Ірландія та Нідерланди. Потенційні обмеження торкнуться найбільших технологічних платформ, включаючи Instagram і Facebook компанії Meta, Snap, соцмережа X Ілона Маска, TikTok і YouTube, що належить Google.

Європейські регулятори вважають, що такі послуги можуть бути шкідливими і викликати залежність у неповнолітніх. Введення заборон позбавить мільйони підлітків доступу до платформ, а технологічні корпорації – значної частини рекламних доходів.

У той же час у Парижі побоюються різкої реакції з боку Дональда Трампа та його оточення. Європа неодноразово ставала об'єктом критики з боку екс-президента США, а трансатлантичне партнерство, яке десятиліттями вважалося основою світового порядку, за оцінкою Макрона, наближається до небезпечної межі.

Французький лідер підкреслив, що ЄС діє надто повільно та недостатньо масштабно у відносинах із США. За його словами, нинішня ситуація має стати для Європи "моментом пробудження" та сигналом до більш рішучих дій.

