Макрон оконфузился: за что Брижит дала пощечину президенту Франции

Во Франции снова разгорелся скандал вокруг президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит Макрон. Причиной послужили отрывки из новой книги журналиста Флориана Тардифа, где утверждается, что прошлогодний инцидент между супругами мог быть связан с перепиской президента с иранской актрисой Голшифте Фарахани.

Макрон и Брижит.

В 2025 году во время официального визита во Вьетнам камеры зафиксировали напряженную сцену между президентом Франции и первой леди перед выходом из самолета. На кадрах видео было видно, как Брижит дала пощечину Макрону.

Теперь журналист Флориан Тардиф в книге "(Почти) идеальная пара" утверждает, что конфликт мог разразиться после того, как Брижит Макрон якобы увидела в телефоне мужа сообщение от Голшифте Фарахани. По данным автора, президент Франции написал актрисе: "Я считаю вас очень хорошей". В книге говорится о якобы "платонических отношениях" между Макроном и актрисой, которые длились несколько месяцев.

"Брижит больно поразило не столько содержание сообщения, сколько то, на что оно намекало: возможность… ничего ощутимого или такого, что можно было бы возразить, но самой идеи… было достаточно", – говорится в отрывке из книги.

Несмотря на заявления журналиста, официальное окружение Брижит Макрон категорически отрицало эту версию событий. Представители первой леди подчеркнули, что она "никогда не проверяет телефон мужа".

Сама Голшифте Фарахани также ранее опровергала слухи о романтической связи с французским президентом.

"Я думаю, что некоторым людям не хватает любви, и им нужно создавать такие романтические отношения, чтобы заполнить пустоту", – сказала иранская актриса.

Президент Франции тоже комментировал инцидент с оплеухой от Брижит после появления видео. Тогда Макрон заверил, что между ним и женой не было конфликта, а ситуация якобы была "шуткой". Он призвал общественность "успокоиться" и не делать поспешных выводов.

