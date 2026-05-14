Макрон оконфузився: за що Бріжит дала ляпаса президенту Франції

У Франції знову спалахнув скандал навколо президента Емманюеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон. Причиною стали уривки з нової книги журналіста Флоріана Тардіфа, де стверджується, що торішній інцидент між подружжям міг бути пов’язаний із листуванням президента з іранською акторкою Голшіфте Фарахані.

Макрон і Бріжит. Фото: ЕРА

У 2025 році під час офіційного візиту до В’єтнаму камери зафіксували напружену сцену між президентом Франції та першою леді перед виходом із літака. На кадрах відео було видно, як Бріжит дала ляпас Макрону.

Тепер журналіст Флоріан Тардіф у книзі "(Майже) ідеальна пара" стверджує, що конфлікт міг спалахнути після того, як Бріжит Макрон нібито побачила у телефоні чоловіка повідомлення від Голшіфте Фарахані. За даними автора, президент Франції написав акторці: "Я вважаю вас дуже гарною". У книзі йдеться про нібито "платонічні стосунки" між Макроном і акторкою, які тривали кілька місяців.

"Бріжит боляче вразив не стільки зміст повідомлення, скільки те, на що воно натякало: можливість… нічого відчутного чи такого, що можна було б заперечити, але самої ідеї… було достатньо", – йдеться в уривку з книги.

Попри заяви журналіста, офіційне оточення Бріжит Макрон категорично заперечило цю версію подій. Представники першої леді наголосили, що вона "ніколи не перевіряє телефон чоловіка".

Сама Голшіфте Фарахані також раніше спростовувала чутки про романтичний зв’язок із французьким президентом.

"Я думаю, що деяким людям бракує любові, і їм потрібно створювати такі романтичні стосунки, щоб заповнити порожнечу", – сказала іранська акторка.

Президент Франції теж коментував інцидент з ляпасом від Бріжит після появи відео. Тоді Макрон запевнив, що між ним і дружиною не було конфлікту, а ситуація нібито була "жартом". Він закликав громадськість "заспокоїтися" та не робити поспішних висновків.

