Макрон отказал Трампу: что заявил французский президент

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от приглашения лидера США Дональда Трампа присоединиться к так называемому "Совету мира".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский президент привел свои аргументы в пользу такого решения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По информации собеседника издания, Макрон считает, что хартия этого совета выходит за пределы ситуации в Газе и вызывает серьезную обеспокоенность. В частности, речь идет о соблюдении принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает неоспоримыми.

Еще в сентябре 2025 года Белый дом обнародовал план президента США Дональда Трампа из 20 пунктов по урегулированию конфликта в Секторе Газа. В документе, в частности, речь шла о создании международного Совета мира, который будет контролировать работу Палестинского комитета по управлению регионом.

Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом требует от стран, желающих получить постоянное место в таком "Совете мира", внести взносы – по 1 миллиарду долларов. Проект устава организации предусматривает, что главой совета будет Трамп, который будет контролировать участников и утверждать все решения.

Как сообщал портал "Комментарии", белорусский диктатор Александр Лукашенко получил приглашение от президента США Дональда Трампа войти в так называемый Совет мира по сектору Газа. Это новая международная инициатива, рассматриваемая в Вашингтоне как альтернатива существующим механизмам урегулирования конфликтов.

В МИД Беларуси указали, что приняли положительно приглашение от Трампа. Беларусская сторона также заявила о готовности присоединиться к работе Совета мира при расширении его мандата за пределы урегулирования ситуации в Газе. В Совет Трамп также пригласил российского диктатора Владимира Путина.