Макрон відмовив Трампу: що заявив французький президент

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від запрошення лідера США Дональда Трампа приєднатися до так званої "Ради миру".

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Французький президент навів свої аргументи на користь такого рішення, пише Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

За інформацією співрозмовника видання, Макрон вважає, що хартія цієї ради виходить за межі ситуації в Газі й викликає серйозні занепокоєння. Зокрема йдеться про дотримання принципів та інституційних рамок ООН, які Франція вважає незаперечними.

Ще у вересні 2025 року Білий дім оприлюднив план президента США Дональда Трампа із 20 пунктів щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази. У документі, зокрема, йшлося про створення міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління регіоном.

Нещодавно агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Білий дім вимагає від країн, які хочуть отримати постійне місце в такій "Раді миру", зробити внески — по 1 мільярду доларів. Проєкт статуту організації передбачає, що головою ради буде Трамп, який контролюватиме учасників і затверджуватиме всі рішення.

Як повідомляв портал "Коментарі", білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав запрошення від президента США Дональда Трампа увійти до так званої Ради миру щодо сектора Гази. Це нова міжнародна ініціатива, яку у Вашингтоні розглядають як альтернативу існуючим механізмам врегулювання конфліктів.

У МЗС Білорусі вказали, що сприйняли позитивно запрошення від Трампа. Білоруська сторона також заявила про готовність долучитися до роботи Ради миру за умови розширення її мандата за межі врегулювання ситуації в Газі. До Ради Трамп також запросив російського диктатора Володимира Путіна.