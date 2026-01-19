logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Макрон відмовив Трампу: що заявив французький президент
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон відмовив Трампу: що заявив французький президент

Еммануель Макрон вважає, що хартія так званої «Ради миру» виходить за межі ситуації в Газі

19 січня 2026, 21:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від запрошення лідера США Дональда Трампа приєднатися до так званої "Ради миру". 

Макрон відмовив Трампу: що заявив французький президент

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Французький президент навів свої аргументи на користь такого рішення, пише Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

За інформацією співрозмовника видання, Макрон вважає, що хартія цієї ради виходить за межі ситуації в Газі й викликає серйозні занепокоєння. Зокрема йдеться про дотримання принципів та інституційних рамок ООН, які Франція вважає незаперечними.

Ще у вересні 2025 року Білий дім оприлюднив план президента США Дональда Трампа із 20 пунктів щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази. У документі, зокрема, йшлося про створення міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління регіоном.

Нещодавно агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Білий дім вимагає від країн, які хочуть отримати постійне місце в такій "Раді миру", зробити внески — по 1 мільярду доларів. Проєкт статуту організації передбачає, що головою ради буде Трамп, який контролюватиме учасників і затверджуватиме всі рішення.

Як повідомляв портал "Коментарі", білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав запрошення від президента США Дональда Трампа увійти до так званої Ради миру щодо сектора Гази. Це нова міжнародна ініціатива, яку у Вашингтоні розглядають як альтернативу існуючим механізмам врегулювання конфліктів. 

У МЗС Білорусі вказали, що сприйняли позитивно запрошення від Трампа. Білоруська сторона також заявила про готовність долучитися до роботи Ради миру за умови розширення її мандата за межі врегулювання ситуації в Газі. До Ради Трамп також запросив російського диктатора Володимира Путіна. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-19/macron-to-decline-trump-s-invitation-to-join-his-peace-board
Теги:

Новини

Всі новини