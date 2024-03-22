Макрон отреагировал на угрозы РФ убивать французов и ударить по Парижу

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил заявления российских политиков, касающиеся Франции и ее решения о возможной отправке военных в Украину. В частности, он подчеркнул, что слова вице-спикера российской Госдумы имеют признак "нервозности".

Эммануэль Макрон

Так, Толстой заявил, что у России есть возможность отправить атомную бомбу в Париж. Кроме того, он истерически заявил, что оккупанты убьют всех французских военных, если они будут направлены в Украину.

"Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их"

, – отметил Макрон.

Также он выразил недоумение по поводу такой несдержанности российских политиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Петр Толстой заявил , что снаряд, выпущенный с территории России, может долететь до Парижа где-то через две минуты. Также он пригрозил убивать всех французских военных, которые будут направлены в Украину, в частности, в Одессу.

При этом российские политики неоднократно заявляли, что французские военные станут для них целью №1. Хотя российский диктатор Владимир Путин уверял, что вроде бы направление войск западных государств в Украину никоим образом "не изменят" ситуацию на поле боя.

Вместе с тем, известно, что скорее всего французские военные в случае направления в Украину не будут принимать прямого участия в боях, и их не будут размещать на линии фронта. Вероятно, военные будут охранять границу с Беларусью и таким образом освободят украинских военных, которые направят в зону проведения боевых действий. Кроме того, французские военные могут помочь Украине планировать операции или ремонтировать технику западного образца.