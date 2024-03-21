Вице-спикер Госдумы: Мы собираемся убить всех французских солдат

Петра Толстого возмутила идея Эммануэля Макрона отправить французские войска в Украину. Он заявил, что российская армия будет убивать французских военных.

Петр Толстой

"Мы собираемся убить всех французских солдат, которые придут на украинскую землю", – заявил Толстой.

При этом он заявил, что Россию не волнует мнение Макрона относительно войны. В то же время Толстой заявил, что если президент Франции решит направить свои войска в Одессу, то этим самым спровоцирует Третью мировую войну.

"Если будет убито 300 или 400 французов, ваш президент окажется в ловушке: он должен либо ускорить историю, либо увеличить присутствие войск, либо вывести войска" , – заявил вице-спикер Думы.

При этом, он откуда-то взял информацию о том, что в Украине воюет 13 000 граждан иностранных государств, среди них – 367 французов. По его информации, якобы уже убито 147 граждан Франции, которые находятся на войне в Украине. Французский телеканал не сумел найти подтверждение этой информации.

"И мы всех перебьем, не волнуйтесь" , – пригрозил вице-спикер Госдумы.

Он заявил, что французы якобы должны понимать ужасные последствия своего решения отправить свои войска в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских военных в Украину. По словам французских политиков, такое решение якобы будет принято в случае эскалации войны, если российские военные пойдут на Киев или Одессу. При этом якобы не исключается, что французский контингент могут разместить именно в Одессе.

В то же время в Минобороны Франции отметили, что в Украину могут направить 20 000 военных. Их могут разместить для охраны границы с Беларусью или вдоль Днепра на правом берегу.



