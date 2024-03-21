Вице-спикер Госдумы: Мы собираемся убить всех французских солдат

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Ткачик Олеся
Петра Толстого возмутила идея Эммануэля Макрона отправить французские войска в Украину. Он заявил, что российская армия будет убивать французских военных.
Петр Толстой
При этом он заявил, что Россию не волнует мнение Макрона относительно войны. В то же время Толстой заявил, что если президент Франции решит направить свои войска в Одессу, то этим самым спровоцирует Третью мировую войну.
При этом, он откуда-то взял информацию о том, что в Украине воюет 13 000 граждан иностранных государств, среди них – 367 французов. По его информации, якобы уже убито 147 граждан Франции, которые находятся на войне в Украине. Французский телеканал не сумел найти подтверждение этой информации.
Он заявил, что французы якобы должны понимать ужасные последствия своего решения отправить свои войска в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских военных в Украину. По словам французских политиков, такое решение якобы будет принято в случае эскалации войны, если российские военные пойдут на Киев или Одессу. При этом якобы не исключается, что французский контингент могут разместить именно в Одессе.
В то же время в Минобороны Франции отметили, что в Украину могут направить 20 000 военных. Их могут разместить для охраны границы с Беларусью или вдоль Днепра на правом берегу.
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Гарик
сегодня, 18:22
Так же как и .Киев за три дня:?БОг в помощь,убогие!