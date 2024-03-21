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Вице-спикер Госдумы: Мы собираемся убить всех французских солдат

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой дал интервью французском телеканалу BFMTV, в котором разразился угрозами в адрес президента Эммануэля Макрона и пригрозил убийством французских солдат

сегодня, 17:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Петра Толстого возмутила идея Эммануэля Макрона отправить французские войска в Украину. Он заявил, что российская армия будет убивать французских военных.

Вице-спикер Госдумы: Мы собираемся убить всех французских солдат

Петр Толстой

"Мы собираемся убить всех французских солдат, которые придут на украинскую землю",
– заявил Толстой.

При этом он заявил, что Россию не волнует мнение Макрона относительно войны. В то же время Толстой заявил, что если президент Франции решит направить свои войска в Одессу, то этим самым спровоцирует Третью мировую войну.

"Если будет убито 300 или 400 французов, ваш президент окажется в ловушке: он должен либо ускорить историю, либо увеличить присутствие войск, либо вывести войска"
, – заявил вице-спикер Думы.

При этом, он откуда-то взял информацию о том, что в Украине воюет 13 000 граждан иностранных государств, среди них – 367 французов. По его информации, якобы уже убито 147 граждан Франции, которые находятся на войне в Украине. Французский телеканал не сумел найти подтверждение этой информации.

"И мы всех перебьем, не волнуйтесь"
, – пригрозил вице-спикер Госдумы.

Он заявил, что французы якобы должны понимать ужасные последствия своего решения отправить свои войска в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских военных в Украину. По словам французских политиков, такое решение якобы будет принято в случае эскалации войны, если российские военные пойдут на Киев или Одессу. При этом якобы не исключается, что французский контингент могут разместить именно в Одессе.

В то же время в Минобороны Франции отметили, что в Украину могут направить 20 000 военных. Их могут разместить для охраны границы с Беларусью или вдоль Днепра на правом берегу.




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Источник: https://newdaynews.ru/europe/822401.html
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Обсуждения

Гарик

сегодня, 18:22

Так же как и .Киев за три дня:?БОг в помощь,убогие!


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