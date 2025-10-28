logo

BTC/USD

113635

ETH/USD

4037.8

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон планирует направить до двух тысяч военных в Украину – СВР РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон планирует направить до двух тысяч военных в Украину – СВР РФ

Россияне заявляют, что Макрон готовит к отправке в Украину французские войска

28 октября 2025, 10:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что, по поступающей в СВР информации, президент Франции Эмманюэль Макрон дал приказ генштабу французских вооруженных сил подготовить к развертыванию на Украине в помощь "киевскому режиму" воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров.

Макрон планирует направить до двух тысяч военных в Украину – СВР РФ

Макрон планирует направить до двух тысяч военных в Украину – СВР РФ

"Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", – заявляют в СВР РФ.

Там также отмечают, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.

"На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ", – заявляют вражеские разведчики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские военные отрабатывали использование специализированной сети для взаимодействия с дронами, роботизированными системами и артиллерией. Солдаты надеются, что эта технология сможет изменить ход боевых операций, сообщает Bloomberg.

"В будущем 11-я бригада может применять эту систему для точного наведения на противника. Во время тренировок в Латвии основная цель была менее угрожающей — отказаться от бумажных карт и сократить длительные циклы планирования боя. Внедрение таких инноваций, как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Британии" и НАТО, ведь технология способна значительно расширить контролируемую территорию пехоты", — говорится в материале.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости