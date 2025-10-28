Рубрики
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что, по поступающей в СВР информации, президент Франции Эмманюэль Макрон дал приказ генштабу французских вооруженных сил подготовить к развертыванию на Украине в помощь "киевскому режиму" воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров.
Там также отмечают, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские военные отрабатывали использование специализированной сети для взаимодействия с дронами, роботизированными системами и артиллерией. Солдаты надеются, что эта технология сможет изменить ход боевых операций, сообщает Bloomberg.
"В будущем 11-я бригада может применять эту систему для точного наведения на противника. Во время тренировок в Латвии основная цель была менее угрожающей — отказаться от бумажных карт и сократить длительные циклы планирования боя. Внедрение таких инноваций, как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Британии" и НАТО, ведь технология способна значительно расширить контролируемую территорию пехоты", — говорится в материале.