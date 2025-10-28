Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что, по поступающей в СВР информации, президент Франции Эмманюэль Макрон дал приказ генштабу французских вооруженных сил подготовить к развертыванию на Украине в помощь "киевскому режиму" воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров.

"Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", – заявляют в СВР РФ.

Там также отмечают, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.

"На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ", – заявляют вражеские разведчики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские военные отрабатывали использование специализированной сети для взаимодействия с дронами, роботизированными системами и артиллерией. Солдаты надеются, что эта технология сможет изменить ход боевых операций, сообщает Bloomberg.

"В будущем 11-я бригада может применять эту систему для точного наведения на противника. Во время тренировок в Латвии основная цель была менее угрожающей — отказаться от бумажных карт и сократить длительные циклы планирования боя. Внедрение таких инноваций, как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Британии" и НАТО, ведь технология способна значительно расширить контролируемую территорию пехоты", — говорится в материале.