Прес-бюро Служби зовнішньої розвідки РФ повідомляє, що, за інформацією, що надходить до СЗР, президент Франції Емманюель Макрон наказав генштабу французьких збройних сил підготувати до розгортання в Україні на допомогу "київському режиму" військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів і офіцерів.

Макрон планує направити до двох тисяч військових до України – СЗР РФ

"Кістяк формування становитимуть штурмовики Французького іноземного легіону, переважно з країн Латинської Америки. Наразі легіонери вже розміщені у прикордонних з Україною районах Польщі та інтенсивно проходять бойове злагодження, отримують озброєння та військову техніку. Вже найближчим часом планується їхнє перекидання в центральні області України", – заявляють у СЗР РФ.

Там також зазначають, що у Франції прискореними темпами ведеться створення сотень додаткових ліжко-місць у шпиталях для прийому поранених. Французькі лікарі проходять спеціальну медичну підготовку для роботи у польових умовах.

"На випадок витоку інформації про інтервенцію, що готується, Париж має намір заявити, що йдеться лише про невелику групу інструкторів, які прибувають на Україну для навчання мобілізованих ЗСУ", – заявляють ворожі розвідники.

