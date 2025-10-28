Рубрики
Недилько Ксения
Прес-бюро Служби зовнішньої розвідки РФ повідомляє, що, за інформацією, що надходить до СЗР, президент Франції Емманюель Макрон наказав генштабу французьких збройних сил підготувати до розгортання в Україні на допомогу "київському режиму" військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів і офіцерів.
Макрон планує направити до двох тисяч військових до України – СЗР РФ
Там також зазначають, що у Франції прискореними темпами ведеться створення сотень додаткових ліжко-місць у шпиталях для прийому поранених. Французькі лікарі проходять спеціальну медичну підготовку для роботи у польових умовах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на покинутому радянському аеродромі на східному фланзі НАТО британські військові відпрацьовували використання спеціалізованої мережі для взаємодії з дронами, роботизованими системами та артилерією. Солдати сподіваються, що ця технологія зможе змінити перебіг бойових операцій, повідомляє Bloomberg.
"У майбутньому 11-а бригада може застосовувати цю систему для точного наведення на противника. Під час тренувань в Латвії основна мета була менш загрозливою — відмовитися від паперових карт і скоротити тривалі цикли планування бою. Впровадження таких інновацій, як система управління полем бою Cobalt від британського стартапа розширити контрольовану територію піхоти", — йдеться у матеріалі.