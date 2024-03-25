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Макрон пообещал укрепить сотрудничество с РФ. О чем речь

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что атаковавшие «Крокус-холл» в РФ террористы ранее хотели совершить теракт на территории его страны, сообщает Le Parisien. По его словам, необходимо как можно быстрее задержать террористов

сегодня, 13:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Филиал террористической группы "Исламское государство", принявший ответственность за нападение в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершил несколько попыток атак на территории Франции, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон пообещал укрепить сотрудничество с РФ. О чем речь

Эммануэль Макрон

В частности, президент Франции прокомментировал решение правительства повысить уровень террористической угрозы в стране до максимального после инцидента в РФ.

Во время вопросов о теракте в РФ, он отметил, что та же группа, которая стоит за событиями в Crocus City Hall, "совершила несколько попыток на нашей территории за последние месяцы".

Ранее в резиденции французского премьер-министра заявляли, что эта группа представляет угрозу Франции и участвовала в нескольких недавно сорванных атаках в нескольких странах Европы, включая Германию и Францию.

Макрон выразил надежду, что виновные в теракте будут найдены как можно быстрее. Также он призвал продолжать "эффективные меры против этих групп, планирующих нападения в нескольких странах", обещая "укрепить сотрудничество" с Россией в этом вопросе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 22 марта в Москве произошел теракт в "Крокус-холле", где группа людей расстреляла пришедших на концерт россиян и подожгла здание. В результате очень много погибших и раненых. При этом в РФ уже связали террористов с Украиной, поскольку они вроде бы хотели попасть именно на ее территорию после событий в "Крокус-холле". В Украине все обвинения категорически отвергают, при этом на Западе тоже уверены, что официальный Киев не имеет никакого отношения к произошедшему в Москве.




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Источник: https://www.leparisien.fr/
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