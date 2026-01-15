Макрон появился на публике с окровавленным глазом: что с ним произошло (ВИДО)

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Президент Франции Эммануэль Макрон предстал перед публикой с неестественно покрасневшим правым глазом. Это стало заметно во время его выступления в рамках новогоднего обращения.

В сети сразу начали распространяться слухи и предположения о состоянии здоровья французского лидера. Видео с речью Макрона активно расходится по социальным сетям.

Эммануэль Макрон с нездоровым глазом выступал перед Вооруженными силами Франции на авиабазе Истр. Многие собравшиеся обратили внимание на необычный внешний вид президента. Его правый глаз был заметно покрасневшим, из-за чего медиа начали рассуждать, с чем это может быть связано, и даже предполагали, что глава государства мог испытать физическое влияние.

По данным газеты Le Parisien , в Елисейском дворце решили успокоить общественность из-за специфического вида президента Франции Эммануэля Макрона.

"Елисейский дворец попытался успокоить общественность, сообщив диагноз главному врачу: "Это просто небольшой кровеносный сосуд в кровоточивом глазу. Это абсолютно безвредно", — говорится в публикации.

Сам Макрон также принес извинения за свой внешний вид и одновременно намекнул на решительные действия в новом году.

"Простите за довольно неэстетичный вид моего глаза. Он абсолютно безвреден. Рассматривайте это просто как непреднамеренная ссылка на "глаз тигра". Для тех, кто знает о чем я, это признак решительности", — пошутил Макрон.

