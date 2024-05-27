Макрон предостерег от капитуляции Украины: что заявил французский лидер

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал все страны цивилизованного демократического мира ни в коем случае не ослаблять поддержку Украины в ее защите от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир — это не капитуляция. Мир — это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет", — сказал Макрон после разговора с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

В то же время Штайнмайер также подчеркнул, что помощь Украине нельзя ослаблять.

Утром в воскресенье канцлер Олаф Шольц отметил, что президент России Владимир Путин был готов к тому, что 24 тысячи российских солдат погибают или получают тяжелые ранения ежемесячно за его "империалистические мечты".

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Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китаем России является решающим фактором, влияющим на ход войны в Украине. Он призвал страны блока направить Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности. Кроме того, Столтенберг считает, что страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, должны отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории РФ. Чего можем ожидать в обозримом будущем от партнеров в военном смысле, а также в плане влияния на КНР и РФ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



