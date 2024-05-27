Макрон призвал европейцев преодолеть кризис: все решится с 6 по 9 июня

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "увлечения авторитаризмом" в Европе и призвал людей голосовать на предстоящих европейских выборах с 6 по 9 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом французский президент сказал во время визита в Берлин, сообщает AFP.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Во время встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером Макрон отметил, что у Европы "никогда не было столько врагов, как внутри, так и извне".
По словам французского президента, сегодня "существует своеобразное увлечение авторитаризмом, которое появляется в наших собственных демократиях", также распространяется убеждение, что "в принципе, эта Европа, она была бы проще, если бы мы были националистическими".
В этом контексте "важно выйти и проголосовать на европейских выборах за партию, которую мы поддерживаем, и которая является партией, защищающей Европу", призвал Макрон.
Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон вновь раскритиковал Владимира Путина: что возмутило президента Франции.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!