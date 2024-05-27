Макрон призвал европейцев преодолеть кризис: все решится с 6 по 9 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу "увлечения авторитаризмом" в Европе и призвал людей голосовать на предстоящих европейских выборах с 6 по 9 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом французский президент сказал во время визита в Берлин, сообщает AFP.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Во время встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером Макрон отметил, что у Европы "никогда не было столько врагов, как внутри, так и извне".

"Я думаю, что в глубине души мы имеем своеобразный кризис нашей демократии. Сила демократии заключается в постоянных дебатах по всем вопросам, чтобы попытаться достичь наилучшего решения, которое выберет народ", – отметил президент Франции.

По словам французского президента, сегодня "существует своеобразное увлечение авторитаризмом, которое появляется в наших собственных демократиях", также распространяется убеждение, что "в принципе, эта Европа, она была бы проще, если бы мы были националистическими".

"Мы позволяем националистам, а часто и врагам демократии, забирать все дивиденды демократии и критиковать ее экзистенциально", – добавил он.

В этом контексте "важно выйти и проголосовать на европейских выборах за партию, которую мы поддерживаем, и которая является партией, защищающей Европу", призвал Макрон.

"Именно Европа дает возможность защитить демократию, отсутствие гегемонии на нашем континенте и способность вместе отвечать на эти вызовы", – высказался Эммануэль Макрон.

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