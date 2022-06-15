Макрон предупредил Зеленского: придется говорить с Россией

В последнее время именно президента Франции Эммануэля Макрона называют тем лидером ЕС, который больше всего сетует за то, чтобы с президентом РФ Путиным не обрывался диалог и можно было возобновить переговоры. Недавно Макрон и вовсе призвал Запад воздержаться от "унижения России". Теперь же, во время визита в Румынию президент Франции уточнил, что Запад не воюет с Россией, западные страны лишь поддерживают Украину и именно украинским властям – президенту Зеленскому и его чиновникам придется садиться за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Radio Free Europe Radio Liberty.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время общения с французским, американским, британским и другими военными на военной базе НАТО Когальничана вблизи румынского черноморского порта Констанца Эммануэль Макрон заявил, что Запад сделает все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжать переговоры.

"Но мы должны быть четкими: мы не воюем с Россией. Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", — добавил президент Франции.

Макрон должен посетить столицу Молдовы Кишинев позже 15 июня для консультаций с президентом Майей Санду. По данным СМИ, 16 июня он также отправится в Киев с визитом, к которому также присоединятся канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Напомним, во французском правительстве заявили, что возможный визит президента Макрона в Киев является одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются, но решение по нему еще не принято.



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