Франция Макрон призвал ЕС к жесткому ответу Трампу: трансатлантические отношения на грани краха
Макрон призвал ЕС к жесткому ответу Трампу: трансатлантические отношения на грани краха

Франция готовится к новому конфликту с США из-за цифрового регулирования и возможных торговых войн

10 февраля 2026, 14:10
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен занять более жесткую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, который, по словам французского лидера, настаивает на фактическом "расчленении" европейского блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Макрон призвал ЕС к жесткому ответу Трампу: трансатлантические отношения на грани краха

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По данным издания, Макрон ожидает нового обострения отношений с Вашингтоном на фоне политики ЕС в сфере регулирования цифровых услуг. Французский президент предупредил, что эти меры могут спровоцировать введение Соединенными Штатами очередных пошлин против Евросоюза.

"США в ближайшие месяцы – это точно – будут атаковать нас из-за цифрового регулирования", — заявил Макрон. 

Он отметил, что под особым давлением могут оказаться Франция и Испания, которые выступают за запрет использования социальных сетей детьми.

Подобные инициативы сейчас рассматривают не только страны ЕС, но и Великобритания, Португалия, Дания, Греция, Норвегия, Польша, Австрия, Ирландия и Нидерланды. Потенциальные ограничения затронут крупнейшие технологические платформы, включая Instagram и Facebook компании Meta, Snap, соцсеть X Илона Маска, TikTok и YouTube, принадлежащий Google.

Европейские регуляторы считают, что такие сервисы могут быть вредными и вызывать зависимость у несовершеннолетних. Введение запретов лишит миллионы подростков доступа к платформам, а технологические корпорации – значительной части рекламных доходов.

В то же время в Париже опасаются резкой реакции со стороны Дональда Трампа и его окружения. Европа неоднократно становилась объектом критики со стороны экс-президента США, а трансатлантическое партнерство, которое десятилетиями считалось основой мирового порядка, по оценке Макрона, приближается к опасной черте.

Французский лидер подчеркнул, что ЕС действует слишком медленно и недостаточно масштабно в отношениях с США. По его словам, нынешняя ситуация должна стать для Европы "моментом пробуждения" и сигналом к более решительным действиям.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС готовит для Украины ускоренный вход в союз, но с огромным нюансом.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-10/macron-says-europe-needs-to-stand-up-to-trump-on-trade-and-tech
