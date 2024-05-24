Макрон вновь раскритиковал Путина: что возмутило президента Франции

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике российского диктатора Владимира Путина за то, что тот отклонил предложение о перемирии во время Олимпийских игр. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер заявил в интервью "CNBC".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Эммануэль Макрон заявил, что подобная позиция российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что он не готов к перемирию.
Президент Франции считает, что сейчас Владимир Путин имеет конкретное предложение по миру, но отвергает его, не готов даже попытаться прекратить огонь и начать диалог о мире.
Отметим, как сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин в беседе с президентом Си Цзиньпион они "затронули" тему с "олимпийским перемирием", которое предложил ввести на время Олимпийских игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.
Российский диктатор заявил, что сама идея объявления олимпийского перемирия является правильной и конструктивной, но сегодня международные спортивные чиновники якобы нарушают принципы олимпийской хартии.
По мнению кремлевского диктатора, эти чиновники сейчас "политизируют спорт", что недопустимо.
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Сергій
сегодня, 07:37
А що заважає французам заборонити в'їзд росіянам та білорусам до Франції на час Олімпіади???