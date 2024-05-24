Макрон вновь раскритиковал Путина: что возмутило президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике российского диктатора Владимира Путина за то, что тот отклонил предложение о перемирии во время Олимпийских игр. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер заявил в интервью "CNBC".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон заявил, что подобная позиция российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что он не готов к перемирию.

"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт миру", — сказал Эммануэль Макрон.

Президент Франции считает, что сейчас Владимир Путин имеет конкретное предложение по миру, но отвергает его, не готов даже попытаться прекратить огонь и начать диалог о мире.

"Поэтому всем в мире понятно, что он решил начать свою войну, и он не готов к миру", — констатировал Макрон.

Отметим, как сообщил кремлевский диктатор Владимир Путин в беседе с президентом Си Цзиньпион они "затронули" тему с "олимпийским перемирием", которое предложил ввести на время Олимпийских игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.

Российский диктатор заявил, что сама идея объявления олимпийского перемирия является правильной и конструктивной, но сегодня международные спортивные чиновники якобы нарушают принципы олимпийской хартии.

По мнению кремлевского диктатора, эти чиновники сейчас "политизируют спорт", что недопустимо.

"Они сами нарушают, в том числе и в данном случае в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и со своей национальной музыкой, с гимном, в отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы в свою очередь исполняли те правила, которые они нам диктуют", — заявил Путин и добавил, что это "очень несправедливо".



