Макрон призвал как можно быстрее заключить мирное соглашение: кого касается

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Армению как можно быстрее заключить мирное соглашение с Азербайджаном, свидетельствующее об окончательном окончании военного конфликта между странами. По словам Макрона, это в интересах всех народов региона.



Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил визит во Францию, где в Елисейском дворце встретился с Эммануэлем Макроном. Как сообщает издание AFP, президент Франции призвал армянского лидера "в интересах всех народов региона" и "как можно скорее" подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении Эммануэль Макрон также указал, что Франция решительно настроена поддерживать суверенитет и территориальную целостность Армении, а также стремление армянского народа к миру и демократии.

"В этом контексте он подтвердил свою приверженность дискуссиям, ведущимся между Арменией и Азербайджаном с целью скорейшего достижения мирного договора согласно международному праву и в интересах всех народов региона", – сказано в заявлении.

По итогам встречи Макрон и Пашинян договорились укреплять сотрудничество между странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения прямо обвинила Россию в войне за Карабах. По словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, Россия разрешила Азербайджану напасть на Нагорный Карабах и не выполнила свои обязательства по ОДКБ.

Также "Комментарии" писали о том, что в Армении объяснили, почему, несмотря на участие в Саммите мира в Швейцарии, Ереван не подписал совместного коммюнике по итогам встречи. Армянский посол указал, что это произошло из-за сложной ситуации в регионе и очень много угроз.

