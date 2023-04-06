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Макрон проиграл бы выборы во Франции – опрос

Лидер ультраправой партии Марин Ле Пен победила бы на выборах во Франции, если бы они состоялись сейчас.

сегодня, 11:23
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Автор:

Slava Kot

Президент Франции Эммануэль Макрон уступил бы президентские выборы, если бы они проходили сегодня. Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала бы 55% голосов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на телеканал BFMTV, опубликовавший результаты опроса от Elabe.

Макрон проиграл бы выборы во Франции – опрос

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

В 2022 году во Франции прошли выборы, на которых победу одержал Макрон с результатом в 58,5% голосов избирателей, а Ле Пен – 41,5%. Новый опрос свидетельствует, что после года у власти Эммануэль Макрон проиграл бы на выборах, будь они сейчас.


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Согласно опросу, Марин Ле Пен победила бы нынешнего президента Франции. За лидера ультраправой партии во втором туре проголосовало бы 55% французов, тогда как из Макрона – 45%.

Опрос опубликовал результаты выборов первого тура. В нем лидирует также Ле Пен – 31%. Эммануэль Макрон оказался бы на втором месте – 23%, а Жан-Люк Меланшон попал занял третью позицию – 18,5%. Падение рейтингов действующего президента Франции связано в первую очередь из-за пенсионной реформы, цель которой – повысить возраст выхода на пенсию. Такие изменения повлекли за собой масштабные протесты во Франции, которые продолжаются несколько месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция на грани политического краха: улицы Парижа горят. Полиция задержала более 200 нарушителей.

"Комментарии" писали о том, что лидеры Франции и Великобритании обсудят механизмы защиты граждан ЕС от российской агрессии, а также поднимут тему создания высокоточного ударного оружия следующего поколения.



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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/le-pen-battrait-macron-avec-55-des-voix-si-le-second-tour-de-la-presidentielle-avait-lieu-aujourd-hui_AN-202304050540.html
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