Макрон рассказал о последнем разговоре Франции и России: что угрожающе озвучили в Кремле

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Slava Kot
Эммануэль Макрон прокомментировал последний разговор между министрами Франции и России. По словам французского лидера, в Кремле сделали "угрожающие" заявления о якобы причастности Украины к терактам в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание France24.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников
Макрон рассказал, что во время первого и единственного контакта на уровне министров с 2022 года Сергей Шойгу сделал резкие заявления в сторону Франции. После слов Себастьяна Лекорню о готовности Франции начать активный обмен информацией по борьбе с терроризмом, министр обороны РФ заявил, что "киевский режим ничего не делает без одобрения своих западных кураторов", а также добавил, что Россия "надеется, что к этому непричастны французские спецслужбы".
По словам Макрона, такие заявления из Кремля звучали "угрожающе", однако не были новыми со стороны России.
Кроме того, Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция не владеет информацией о причастности Украины к теракту в Москве. Министр обороны Франции осудил российское вторжение и подчеркнул, что Париж будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Французские СМИ также добавляют, что Сергей Шойгу предостерег Париж от возможности ввести свои войска в Украину, однако Макрон не исключил такой сценарий в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Франции и США на удары по России.
Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на заявления Франции и пригрозили уничтожать европейцев.
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