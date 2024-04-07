Макрон рассказал о последнем разговоре Франции и России: что угрожающе озвучили в Кремле

Эммануэль Макрон прокомментировал последний разговор между министрами Франции и России. По словам французского лидера, в Кремле сделали "угрожающие" заявления о якобы причастности Украины к терактам в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание France24.



Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

Макрон рассказал, что во время первого и единственного контакта на уровне министров с 2022 года Сергей Шойгу сделал резкие заявления в сторону Франции. После слов Себастьяна Лекорню о готовности Франции начать активный обмен информацией по борьбе с терроризмом, министр обороны РФ заявил, что "киевский режим ничего не делает без одобрения своих западных кураторов", а также добавил, что Россия "надеется, что к этому непричастны французские спецслужбы".

По словам Макрона, такие заявления из Кремля звучали "угрожающе", однако не были новыми со стороны России.

"Другими словами, это смешно. Не имеет смысла и не отвечает действительности говорить, что Франция может стоять за этим и что за этим стоят украинцы. Но это манипуляция информацией, которая сегодня является частью арсенала военных действий России", – ответил Эммануэль Макрон.

Кроме того, Себастьян Лекорню подтвердил, что Франция не владеет информацией о причастности Украины к теракту в Москве. Министр обороны Франции осудил российское вторжение и подчеркнул, что Париж будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Французские СМИ также добавляют, что Сергей Шойгу предостерег Париж от возможности ввести свои войска в Украину, однако Макрон не исключил такой сценарий в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Франции и США на удары по России.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на заявления Франции и пригрозили уничтожать европейцев.