Макрон решил окончательно добить Трампа: какое решение продвигает по Гренландии

Франция инициировала проведение учений НАТО на территории Гренландии и заявила о готовности внести свой вклад в их организацию. Об этом сообщили в Елисейском дворце в среду, передает CNN.

Как отмечает издание, Франция вместе с рядом других европейских государств уже на прошлой неделе направила военнослужащих в Гренландию для участия в отдельных совместных учениях, которые проходят под руководством Дании. Эти действия происходят на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа, неоднократно угрожавшего силовой аннексией арктического острова.

По оценке CNN, подобная риторика американского лидера уже привела к серьезному напряжению внутри многолетнего европейского союза безопасности, который традиционно возглавляли Соединенные Штаты. В этом контексте активизация европейских союзников в Гренландии рассматривается как сигнал готовности самостоятельно усиливать присутствие и сдерживание в Арктическом регионе.

В ответ на запрос журналистов в НАТО объяснили, что обучение Североатлантического союза планируется заранее, а их масштабы могут существенно отличаться. Они варьируются от участия нескольких офицеров до полномасштабных боевых сценариев с привлечением авиации, военно-морских сил, артиллерии, бронетехники и тысячи военнослужащих.

В НАТО также отметили, что государства-члены поддерживают обучение путем предоставления национальных взносов – войск, техники или других ресурсов. При этом финансирование таких взносов обычно полностью возлагается на страны-участницы.

Эксперты считают, что инициатива Франции может стать важным шагом к усилению роли Европы в архитектуре безопасности Арктики и демонстрацией единства НАТО в условиях роста геополитических рисков.

