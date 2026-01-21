Рютте підтримав Трампа: що заявив про Гренландію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 21 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Європа в безпеці. Він також додав, що Трамп має рацію в тому, що НАТО потрібно робити більше для захисту Арктики в цілому.

Дональд Трамп та Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Водночас генсека НАТО неодноразово просили дати свою оцінку ситуації з намірами Трампа захопити Гренландією, але він наполягав, що його роль вимагає від нього зберігати свої думки при собі й працювати з іншими лідерами в приватному порядку.

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно. Тому, вибачте, я не коментуватиму ситуацію з Гренландією", — зазначив Рютте.

Генсек також додав, що Китай є "дуже активним" в Арктиці.

Крім того, Рютте наголосив, що без Трампа країнам Європи не вдалося б збільшити витрати на оборону.

Він зазначає, що НАТО потребує США, оскільки країни ЄС забезпечують лише 25% витрат НАТО на ВВП, а тому президент США залишається лідером вільного світу та фундаментальною частиною НАТО.

Генсек також висловив думку, що навряд чи Трамп правий, коли говорить, що він не впевнений, чи європейські союзники прийдуть на допомогу США, якщо це буде потрібно.

"Отже, вчора ввечері на пресконференції він висловив сумнів, чи європейці прийдуть на допомогу, якщо буде задіяна стаття 5. І я кажу йому: так, вони прийдуть, як це було 11 вересня 2001 року, коли вперше і єдиний раз була застосована стаття 5. Я не маю сумнівів, що США прийдуть на допомогу, ми прийдемо на допомогу США, і ми потрібні один одному для нашої колективної безпеки", — додав Рютте.

