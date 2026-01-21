Макрон вирішив остаточно добити Трампа: яке рішення просуває по Гренландії

Франція ініціювала проведення навчань НАТО на території Гренландії та заявила про готовність зробити власний внесок у їхню організацію. Про це повідомили в Єлисейському палаці у середу, інформує CNN.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, Франція разом з низкою інших європейських держав уже протягом минулого тижня направила військовослужбовців до Гренландії для участі в окремих спільних навчаннях, які проходять під керівництвом Данії. Ці дії відбуваються на тлі різких заяв президента США Дональда Трампа, який неодноразово погрожував силовою анексією арктичного острова.

За оцінкою CNN, подібна риторика американського лідера вже призвела до серйозної напруги всередині багаторічного європейського безпекового союзу, який традиційно очолювали Сполучені Штати. У цьому контексті активізація європейських союзників у Гренландії розглядається як сигнал готовності самостійно посилювати присутність і стримування в Арктичному регіоні.

У відповідь на запит журналістів у НАТО пояснили, що навчання Альянсу плануються заздалегідь, а їхні масштаби можуть суттєво відрізнятися. Вони варіюються від участі кількох офіцерів до повномасштабних бойових сценаріїв із залученням авіації, військово-морських сил, артилерії, бронетехніки та тисяч військовослужбовців.

У НАТО також наголосили, що держави-члени підтримують навчання шляхом надання національних внесків – військ, техніки або інших ресурсів. При цьому фінансування таких внесків зазвичай повністю покладається на країни-учасниці.

Експерти вважають, що ініціатива Франції може стати важливим кроком до посилення ролі Європи в безпековій архітектурі Арктики та демонстрацією єдності НАТО в умовах зростання геополітичних ризиків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 21 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Європа в безпеці. Він також додав, що Трамп має рацію в тому, що НАТО потрібно робити більше для захисту Арктики в цілому.



