Макрон резко отреагировал на залет российской ракеты в Польшу

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал массированную российскую атаку по Украине в ночь на 30 июля, во время которой российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши. Французский лидер резко осудил действия Москвы и заверил, что поддержка Украины и союзников будет оставаться неизменной.

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон отреагировал на удар РФ по Украине и нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой.

"Франция решительнее всего осуждает российские удары, которые привели к гибели гражданских лиц в Украине, а также нарушению воздушного пространства Польши. Наша поддержка Украины и наших союзников не ослабится, Владимир Зеленский, Дональд Туск. Речь идет о нашей коллективной безопасности", — заявил Макрон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки России погибли пятеро взрослых и трое детей. По его словам, Украине критически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны, чтобы более эффективно отражать такие удары.

На фоне массированного обстрела в Люблинском воеводстве Польши были обнаружены кратер и обломки неизвестного объекта. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что речь идет о российской крылатой ракете Х-101, нарушившей воздушное пространство страны-члена НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что имеющиеся данные указывают именно на падение российской ракеты Х-101. Польские военные и правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время атаки РФ произошло прямое попадание в многоэтажку во Львове.