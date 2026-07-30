Макрон різко відреагував на заліт російської ракети до Польщі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Франції Емманюель Макрон уперше прокоментував масовану російську атаку по Україні в ніч проти 30 липня, під час якої російська крилата ракета порушила повітряний простір Польщі. Французький лідер різко засудив дії Москви та запевнив, що підтримка України і союзників залишатиметься незмінною.
Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел
Емманюель Макрон відреагував на удар РФ по Україні та порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки Росії загинули п'ятеро дорослих і троє дітей. За його словами, Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони, щоб ефективніше відбивати такі удари.
На тлі масованого обстрілу в Люблінському воєводстві Польщі було виявлено кратер та уламки невідомого об'єкта. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про російську крилату ракету Х-101, яка порушила повітряний простір країни-члена НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також повідомив, що наявні дані вказують саме на падіння російської ракети Х-101. Наразі польські військові та правоохоронні органи продовжують розслідування інциденту.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час атаки РФ відбулося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові.