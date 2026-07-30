Макрон різко відреагував на заліт російської ракети до Польщі

Президент Франції Емманюель Макрон уперше прокоментував масовану російську атаку по Україні в ніч проти 30 липня, під час якої російська крилата ракета порушила повітряний простір Польщі. Французький лідер різко засудив дії Москви та запевнив, що підтримка України і союзників залишатиметься незмінною.

Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Емманюель Макрон відреагував на удар РФ по Україні та порушення повітряного простору Польщі російською ракетою.

"Франція найрішучіше засуджує російські удари, які призвели до загибелі цивільних осіб в Україні, а також порушення повітряного простору Польщі. Наша підтримка України та наших союзників не послабиться, Володимире Зеленський, Дональде Туск. Йдеться про нашу колективну безпеку", — заявив Макрон.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки Росії загинули п'ятеро дорослих і троє дітей. За його словами, Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони, щоб ефективніше відбивати такі удари.

На тлі масованого обстрілу в Люблінському воєводстві Польщі було виявлено кратер та уламки невідомого об'єкта. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про російську крилату ракету Х-101, яка порушила повітряний простір країни-члена НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також повідомив, що наявні дані вказують саме на падіння російської ракети Х-101. Наразі польські військові та правоохоронні органи продовжують розслідування інциденту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час атаки РФ відбулося пряме влучання у багатоповерхівку у Львові.