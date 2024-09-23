Макрон сделал резонансное заявление по пересмотру отношений с РФ: что предлагает

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по завершении войны в Украине необходимо будет пересмотреть отношения с Россией, об этом пишет Le Monde.

Эммануэль Макрон

"Нам придется думать о новом способе организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны. Мы должны иметь достаточно воображения, чтобы думать о мире завтрашнего дня, о мире в Европе в новой форме", — заявил Макрон.

Кроме того, президент Франции также отметил важность примирения с Балканскими странами и учет географической реальности Европы, которая не ограничивается только Европейским Союзом или НАТО. Он отметил, что нынешний международный порядок несправедлив, поскольку он был сформирован, когда многие из наиболее густонаселенных стран еще не существовали или не имели весомого влияния.

По мнению Макрона, сейчас нужен такой мировой порядок, где страны не смогут блокировать друг друга и где все нации будут достойно представлены. Для этого необходимо создать более справедливые международные институции, в частности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Макрон заявил, что планирует вернуться к этому вопросу на заседании ООН на этой неделе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший государственный секретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео допустил, что Россию впоследствии могут снова принять в мировое сообщество. При этом он подчеркнул, что для такого решения нужно обрести "смелость". По его словам, нужно делать то, что будет полезно всем нам, когда остановится этот конфликт между Россией и Европой, чтобы все выиграли. Он подчеркнул, что на мирных переговорах между Украиной и Россией США и Европа будут поддерживать Украину, а Россию – Китай во главе с Си Цзиньпином. При этом Помпео добавил, что на этих переговорах нужно максимально давить на РФ.





