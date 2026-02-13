logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон сделал заявление о встрече с Путиным: когда она может состояться
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон сделал заявление о встрече с Путиным: когда она может состояться

Президент Франции намекнул, что возможная встреча с Путиным - это не вопрос ближайших дней

13 февраля 2026, 06:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в интервью "Le Figaro".

Макрон сделал заявление о встрече с Путиным: когда она может состояться

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон пояснил, что сейчас нет необходимости начинать диалог с Путиным, однако есть смысл углубить сотрудничество внутри Европейского Союза.

"Это не вопрос дней, мы готовим все. Я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на себе, на том, о чем мы хотим просить", – отметил президент Франции.

В "Le Figaro" напомнили, что в декабре французский президент объявил о своем намерении возобновить прямые контакты с Путиным, которые в значительной степени были прерваны из-за войны в Украине, и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для их подготовки.

"А, чего мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но мы также хотим определенных вещей для европейцев", – отметил президент Франции.

Стоит отметить, ранее Эммануэль Макрон заявил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, объяснив свою позицию изменением характера войны в Украине.

По словам французского президента, полномасштабная война России против Украины перешла в новую фазу. Макрон считает, что "война на истощение входит в свою финальную стадию", а значительные потери с обеих сторон заставляют задуматься о путях прекращения боевых действий. Он также отметил, что Соединенные Штаты выразили готовность содействовать остановке войны. В то же время Макрон подчеркнул: Европа должна играть самостоятельную роль в возможных переговорах с Москвой. 

"Наше географическое положение не изменится. Нравится ли нам Россия или нет, она останется здесь и завтра", — пояснил он, подчеркнув, что ключевые вопросы безопасности континента не могут решаться без участия европейцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lefigaro.fr/international/dialogue-avec-vladimir-poutine-ce-n-est-pas-une-question-de-jours-assure-emmanuel-macron-20260212
Теги:

Новости

Все новости