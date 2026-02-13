Макрон сделал заявление о встрече с Путиным: когда она может состояться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в интервью "Le Figaro".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон пояснил, что сейчас нет необходимости начинать диалог с Путиным, однако есть смысл углубить сотрудничество внутри Европейского Союза.

"Это не вопрос дней, мы готовим все. Я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на себе, на том, о чем мы хотим просить", – отметил президент Франции.

В "Le Figaro" напомнили, что в декабре французский президент объявил о своем намерении возобновить прямые контакты с Путиным, которые в значительной степени были прерваны из-за войны в Украине, и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для их подготовки.

"А, чего мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но мы также хотим определенных вещей для европейцев", – отметил президент Франции.

Стоит отметить, ранее Эммануэль Макрон заявил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, объяснив свою позицию изменением характера войны в Украине.

По словам французского президента, полномасштабная война России против Украины перешла в новую фазу. Макрон считает, что "война на истощение входит в свою финальную стадию", а значительные потери с обеих сторон заставляют задуматься о путях прекращения боевых действий. Он также отметил, что Соединенные Штаты выразили готовность содействовать остановке войны. В то же время Макрон подчеркнул: Европа должна играть самостоятельную роль в возможных переговорах с Москвой.

"Наше географическое положение не изменится. Нравится ли нам Россия или нет, она останется здесь и завтра", — пояснил он, подчеркнув, что ключевые вопросы безопасности континента не могут решаться без участия европейцев.



