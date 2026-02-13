Макрон сделал заявление о встрече с Путиным: когда она может состояться

Рубрики
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не планирует встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в интервью "Le Figaro".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Эммануэль Макрон пояснил, что сейчас нет необходимости начинать диалог с Путиным, однако есть смысл углубить сотрудничество внутри Европейского Союза.
В "Le Figaro" напомнили, что в декабре французский президент объявил о своем намерении возобновить прямые контакты с Путиным, которые в значительной степени были прерваны из-за войны в Украине, и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для их подготовки.
Стоит отметить, ранее Эммануэль Макрон заявил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, объяснив свою позицию изменением характера войны в Украине.
По словам французского президента, полномасштабная война России против Украины перешла в новую фазу. Макрон считает, что "война на истощение входит в свою финальную стадию", а значительные потери с обеих сторон заставляют задуматься о путях прекращения боевых действий. Он также отметил, что Соединенные Штаты выразили готовность содействовать остановке войны. В то же время Макрон подчеркнул: Европа должна играть самостоятельную роль в возможных переговорах с Москвой.