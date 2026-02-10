Спецоперация "Услышать Москву": Макрон обратился с новой идеей к Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, объяснив свою позицию изменением характера войны в Украине.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По словам французского президента, полномасштабная война России против Украины перешла в новую фазу.

Макрон считает, что "война на истощение входит в свою финальную стадию", а значительные потери с обеих сторон заставляют задуматься о путях прекращения боевых действий. Он также отметил, что Соединенные Штаты выразили готовность содействовать остановке войны.

В то же время Макрон подчеркнул: Европа должна играть самостоятельную роль в возможных переговорах с Москвой. "Наше географическое положение не изменится. Нравится ли нам Россия или нет, она останется здесь и завтра", — пояснил он, подчеркнув, что ключевые вопросы безопасности континента не могут решаться без участия европейцев.

Президент Франции сообщил, что Париж уже возобновил контакты с Россией на техническом уровне. По его убеждению, структурированный диалог между Европой и РФ необходим, но без давления на Украину и без зависимости от "третьей стороны".

Макрон привел пример возможного абсурда такой зависимости, задав риторический вопрос: хотели бы европейцы, чтобы американские дипломаты от их имени вели переговоры по вступлению Украины в ЕС. По его словам, это вопрос "самоуважения Европы".

Именно по этим соображениям, подчеркнул французский лидер, он и предложил нескольким коллегам в ЕС возобновить диалог с Москвой. Впрочем, как признал Макрон, не все европейские столицы готовы к такому шагу, и для части партнеров это решение все еще считается преждевременным.

