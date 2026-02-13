Макрон зробив заяву про зустріч із Путіним: коли вона може відбутися

Рубрики
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки що не планує зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це французький лідер заявив в інтерв'ю "Le Figaro".
Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
Еммануель Макрон пояснив, що зараз немає необхідності розпочинати діалог із Путіним, проте є сенс поглибити співпрацю всередині Європейського Союзу.
У Le Figaro нагадали, що в грудні французький президент оголосив про свій намір відновити прямі контакти з Путіним, які значною мірою були перервані через війну в Україні, і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для їх підготовки.
Варто зазначити, що раніше Еммануель Макрон заявив, що запропонував ряду європейських лідерів відновити діалог з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, пояснивши свою позицію зміною характеру війни в Україні.
За словами французького президента, повномасштабна війна Росії проти України перейшла у нову фазу. Макрон вважає, що "війна на виснаження входить до своєї фінальної стадії", а значні втрати з обох боків змушують задуматися про шляхи припинення бойових дій. Він також зазначив, що Сполучені Штати висловили готовність сприяти зупиненню війни. У той же час Макрон наголосив: Європа має відігравати самостійну роль у можливих переговорах із Москвою.