Макрон зробив заяву про зустріч із Путіним: коли вона може відбутися
НОВИНИ

Макрон зробив заяву про зустріч із Путіним: коли вона може відбутися

Президент Франції натякнув, що можлива зустріч із Путіним – це не питання найближчих днів

13 лютого 2026, 06:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки що не планує зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це французький лідер заявив в інтерв'ю "Le Figaro".

Макрон зробив заяву про зустріч із Путіним: коли вона може відбутися

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Еммануель Макрон пояснив, що зараз немає необхідності розпочинати діалог із Путіним, проте є сенс поглибити співпрацю всередині Європейського Союзу.

"Це не питання днів, ми готуємо все. Я думаю, що зараз ми маємо зосередитись на собі, на тому, про що ми хочемо просити", – зазначив президент Франції.

У Le Figaro нагадали, що в грудні французький президент оголосив про свій намір відновити прямі контакти з Путіним, які значною мірою були перервані через війну в Україні, і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до Москви для їх підготовки.

"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але ми також хочемо певних речей для європейців", – зазначив президент Франції.

Варто зазначити, що раніше Еммануель Макрон заявив, що запропонував ряду європейських лідерів відновити діалог з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, пояснивши свою позицію зміною характеру війни в Україні.

За словами французького президента, повномасштабна війна Росії проти України перейшла у нову фазу. Макрон вважає, що "війна на виснаження входить до своєї фінальної стадії", а значні втрати з обох боків змушують задуматися про шляхи припинення бойових дій. Він також зазначив, що Сполучені Штати висловили готовність сприяти зупиненню війни. У той же час Макрон наголосив: Європа має відігравати самостійну роль у можливих переговорах із Москвою.

"Наше географічне положення не зміниться. Чи подобається нам Росія чи ні, вона залишиться тут і завтра", — пояснив він, наголосивши, що ключові питання безпеки континенту не можуть вирішуватись без участі європейців.




Джерело: https://www.lefigaro.fr/international/dialogue-avec-vladimir-poutine-ce-n-est-pas-une-question-de-jours-assure-emmanuel-macron-20260212
