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Макрон снова прокомментировал свое заявление об отправке войск в Украину: что сказал политик

Слова французского президента вызвали значительный резонанс в мире

29 февраля 2024, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Французский президент Эмманюэль Макрон прокомментировал свое недавнее заявление по поводу вероятного введения войск стран НАТО в Украину. Поэтому на этот раз политик заверил, что его позиция в этом вопросе взвешена и продумана.

Макрон снова прокомментировал свое заявление об отправке войск в Украину: что сказал политик

Эмманюэль Макрон (фото из открытых источников)

Новое заявление он сделал в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене, пишет Le Monde. Но Макрон отказался от "геополитических комментариев".

"Это достаточно серьезный вопрос. Каждое слово, которое я произношу на эту тему, взвешенное, продуманное и взвешенное", — подчеркнул президент Франции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во Франции объяснили, что могли бы делать войска НАТО на войне в Украине . Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объяснил подробнее слова Эммануэля Макрона о возможности в будущем отправить французские военные силы на войну в Украину. По его словам, французские солдаты могли бы выполнять три основных задачи. Во время выступления в Сенате Габриэль Атталь подтвердил слова Макрона о возможности Франции отправить свои войска в Украину.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин рассказал, что будет, если в Украину отправят войска из НАТО. Российский диктатор Владимир Путин снова решил начать козырь под названием – ядерный шантаж. Президент РФ пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину. Свои угрозы глава Кремля озвучил во время обращения к россиянам 29 февраля.
Владимир Путин продолжил, подчеркнув, что "они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие – и знают об этом, сейчас только я сказал – тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

 



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