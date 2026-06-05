Макрон собирает союзников Украины в Париже: что может решиться

Франция готовится принять одну из ключевых встреч стран, поддерживающих Украину. Президент Эммануэль Макрон объявил о проведении нового саммита "коалиции решительных", который состоится в Париже 13-14 июля и может определить дальнейшую архитектуру международной поддержки Киева.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

О своих планах французский лидер рассказал перед началом саммита ЕС – Западные Балканы, проходящего в Черногории. По словам Макрона, подготовка к июльской встрече начнется уже в ближайшие дни во время его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Французский лидер подчеркнул, что намерен обсудить с украинским президентом дальнейшую координацию действий участников коалиции и механизмы ее структурирования. Речь идет о формате, который объединяет около 25 государств, выразивших готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины после возможного мирного соглашения с Россией.

Макрон также сообщил, что пригласил представителей стран-участниц посетить Париж не только для рабочих консультаций, но и для участия в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля – одного из главных национальных праздников Франции.

Предстоящий военный парад приобретает особое значение и по внутриполитическим причинам. Он станет последним для Макрона в статусе президента Франции перед завершением его полномочий. Поэтому мероприятие рассматривается как возможность продемонстрировать неизменную поддержку Украины и подчеркнуть лидерскую роль Парижа в вопросах европейской безопасности.

Сейчас "коалиция решительных" действует под французским руководством. Однако уже в июле председательство в формате должно перейти к Великобритании, что делает парижскую встречу важным переходным этапом для дальнейшей работы объединения.

На фоне продолжающейся войны и дискуссий о будущих гарантиях безопасности для Украины июльский саммит может стать одной из наиболее значимых международных площадок лета, где будут обсуждаться конкретные механизмы поддержки Киева после завершения боевых действий.

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