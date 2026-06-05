Макрон збирає союзників України в Парижі: що може вирішитися

Франція готується прийняти одну із ключових зустрічей країн, які підтримують Україну. Президент Еммануель Макрон оголосив про проведення нового саміту "коаліції рішучих", який відбудеться у Парижі 13-14 липня та може визначити подальшу архітектуру міжнародної підтримки Києва.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Про свої плани французький лідер розповів перед початком саміту ЄС – Західних Балкан, що проходить у Чорногорії. За словами Макрона, підготовка до липневої зустрічі розпочнеться вже найближчими днями під час його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Французький лідер наголосив, що має намір обговорити з українським президентом подальшу координацію дій учасників коаліції та механізми її структурування. Йдеться про формат, який об'єднує близько 25 держав, які висловили готовність брати участь у забезпеченні безпеки України після можливої мирної угоди з Росією.

Макрон також повідомив, що запросив представників країн-учасниць відвідати Париж не лише для робочих консультацій, а й для участі у святкуванні Дня взяття Бастилії 14 липня – одного з найголовніших національних свят Франції.

Майбутній військовий парад набуває особливого значення і з внутрішньополітичних причин. Він стане останнім для Макрона у статусі президента Франції перед завершенням його повноважень. Тому захід розглядається як можливість продемонструвати незмінну підтримку України та наголосити на лідерській ролі Парижа у питаннях європейської безпеки.

Наразі "коаліція рішучих" діє під французьким керівництвом. Проте вже у липні головування у форматі має перейти до Великобританії, що робить паризьку зустріч важливим перехідним етапом для подальшої роботи об'єднання.

На тлі війни та дискусій про майбутні гарантії безпеки для України липневий саміт може стати одним з найбільш значущих міжнародних майданчиків літа, де обговорюватимуться конкретні механізми підтримки Києва після завершення бойових дій.

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